Walczą o Pióro Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Za nami kolejne już Nowosądeckie Dyktando

Takie dyktanda już od 7 lat dla uczniów, ale też mieszkańców miasta i regionu organizuje Sądecka Biblioteka Publiczna. Najbardziej emocjonująca jest kategoria OPEN , do której może zgłosić się każdy. W tym roku odważnych było 25 osób. Wszyscy spotkali się w czwartek, 5 listopada w sali reprezentacyjnej imienia Stanisława Małachowskiego w nowosądeckim ratuszu. Na napisane tekstu było około 30 minut.

Nowosądeckie Dyktando to doskonała okazja, by zmierzyć się z zawiłościami polskiej pisowni, sprawdzić swoją znajomość zasad ortograficznych i interpunkcyjnych, a przede wszystkim przekonać się, że język polski, choć bywa wymagający to potrafi dostarczyć wiele satysfakcji i dobrej zabawy - mówi Marek Rylewicz dyrektor Sądeckiej Biblioteki Publicznej

W tym roku Autorem tekstu dyktanda był Andrzej Markowski. To wybitny językoznawca, profesor nauk humanistycznych, popularyzator wiedzy o języku polskim, ale też autor licznych publikacji poświęconych poprawności językowej.

Posłuchaj piszących dyktando i dyrektora biblioteki Marka Rylewicza

Nowosądeckie dyktando to nie tylko językowe wyzwanie, ale też nagrody. Zwycięzca dyktanda w kategorii OPEN zdobędzie prestiżowe Pióro Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla, a także pieniądze. W tym roku to 500 złotych.

Jak co roku swoją wiedzę o języku polskim mogli też sprawdzić uczniowie z nowosądeckich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, którzy dyktando pisali 4 listopada w Jezuickim Centrum Edukacji w Nowym Sączu.

Oficjalne ogłoszenie wyników dyktanda we wszystkich kategoriach i wręczenie nagród Mistrzom i Wicemistrzom Ortografii zaplanowano na 16 listopada. Wtedy też będzie można spotkać się z profesorem. Andrzejem Markowskim.

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