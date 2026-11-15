W Starym Sączu ruszył sezon na morsowanie [ZDJĘCIA, AUDIO]

Dla nich im zimniej tym lepiej. Morsy ze Starego Sącza rozpoczęły tegoroczny sezon. Podobnie, jak w poprzednich latach będą korzystać z kąpieliska "Starosądeckie Stawy". W niedzielę około 20 osób weszło do zimnej wody. Jak zaznaczają, robią to po to, żeby podwyższyć odporność organizmu, poprawić krążenie i poczuć uderzenie endorfin, które towarzyszy tego typu kąpielą.

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Morsy ze Starego Sącza będą się spotykać w każdą środę o godzinie 19 i w niedziele o godzinie 10. Uczestnicy lodowatych kąpieli z utęsknieniem czekają na niższe temperatury.