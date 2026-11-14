Trwa budowa kolejki Krynica Express. Mogą pojawiać się utrudnienia dla turystów

Grupa Krynicka GOPR informuje, że utrudnień trzeba spodziewać się na szlaku zielonym na odcinku Krynica ulica Zielona – Czarny Potok. Szczególnie przy wejściu na szlak od strony Czarnego Potoku. Tam prowadzone są prace ziemne. Uważać trzeba też na szlaku żółtym i niebieskim w rejonie Góry Krzyżowej i Przełęczy Krzyżowej. Przejście jest możliwe, ale trzeba uważać, bo trwają tam prace. Poruszają się też samochody i pojazdy wykonawcy robót.

Apelujemy do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do oznaczeń. Nie należy wchodzić na ogrodzony teren prowadzonych robót. Przed wyruszeniem na szlak warto uwzględnić możliwość wystąpienia dodatkowych, czasowych utrudnień - informuje Grupa Krynicka GOPR

Nowa trasa, która połączy centrum Krynicy z Czarnym Potokiem będzie miała ponad 2 kilometry długości. Będzie poprowadzona na 11 podporach, a w najwyższym miejscu gondole znajdą się 28 metrów nad terenem. Wagoniki pojadą z prędkością około 5 metrów na sekundę, a przepustowość kolei na początek zaplanowano na 1000 osób na godzinę.

Mówią Tomasz Pasieka z PKL, turyści i burmistrz Krynicy Piotr Ryba

Przejazd z centrum Krynicy do dolnej stacji Jaworzyna Krynicka zajmie około 8 minut. Panoramiczne wagoniki będą wyposażone w urządzenia, które ułatwią przewóz sprzętu narciarskiego i rowerów. Będą miały też udogodnienia dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Krynica Express będzie miała charakter kolei dowozowej. Jej zadaniem będzie stworzenie wygodnego połączenia centrum Krynicy-Zdroju z rejonem Czarnego Potoku i dolną stacją popularnej od lat wśród turystów i narciarzy kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką. Dzięki nowej gondoli Krynica Express powstanie funkcjonalne połączenie centrum uzdrowiska, Góry Parkowej i jednego z najważniejszych ośrodków górskich regionu. Nowa gondola stworzy także wygodną alternatywę dla przejazdu samochodem na tej trasie - mówi Tomasz Pasieka z zarządu spółki Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka

Nowa kolej będzie kursować w obu kierunkach i ma działać przez cały rok. W Czarnym Potoku pasażerowie będą mogli przesiąść się do już istniejącej gondoli i pojechać dalej na szczyt Jaworzyny Krynickiej. Łączna długość obu odcinków wyniesie około 4,3 kilometra, co będzie dłuższą trasą przejazdu niż na Kasprowy Wierch z Kuźnic przez Myślenickie Turnie

QUIZ. Imiona polskich skoczków i ich rywali. Znasz wszystkie? Tomasiak, Stoch, Małysz, Kraft, Ammann i inni Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od multimedalisty ostatnich igrzysk. Tomasiak ma na imię: Kacper Kamil Karol Następne pytanie

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to budowa nowej gondoli w Krynicy Zdroju zakończy się już za rok. Prace będą kosztować ponad 40 milionów złotych.

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