Jaworzyna Krynicka wymieni wysłużone wagony kolei gondolowej. W tym sezonie pojedziemy jeszcze starymi

Rocznie korzysta z niej kilkaset tysięcy turystów. Chętnie jeżdżą nią latem i zimą. Mowa o kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką w Beskidzie Sądeckim. W najbliższych latach spółka planuje wymianę wagonów. To będzie bardzo duże przedsięwzięcie i równie kosztowne. Na razie szacowana jest kwota, jaka mogłaby pójść na taką zmianę. Obecne wagony, mimo że są w dobrym stanie technicznym, to lata swojej świetności mają już daleko za sobą.

Taka bieżąca renowacja wagoników następuje cały czas, ale w ciągu dwóch lat planujemy ich wymianę. Wagoniki zostaną wymienione na podobne, bo tu się nie da zastosować nic innego. Dalej będą to wagony sześcioosobowe. Wagonów jest 74, więc będzie to spora operacja. W sezonie zimowym kursują wszystkie, a w sezonie letnim kursuje ich koło 54 – powiedział Radiu Eska Tomasz Pasieka z Jaworzyny Krynickiej.

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Wcześniej, bo już za rok ma być gotowa nowa kolej gondolowa łącząca centrum Krynicy z dolną stacją kolei na Jaworzynę. Budowa już ruszyła. Kolej gondolowa na Jaworzynę Krynicką uruchomiono w 1997 roku.