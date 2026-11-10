Są kolejne decyzje dla Sądeczanki. Ważna umowa podpisana

Koncepcje programową wykonuje się po to, żeby doprecyzować wybrany w decyzji środowiskowej wariant przebiegu drogi. Dokument pokaże, jakie rozwiązania konstrukcyjne i jakie zabezpieczenia będą rozważane przez projektanta, a także z jakich materiałów będą wykonywane poszczególne obiekty. Takie jak tunele czy mosty. Wykonawca na przygotowanie dokumentacji będzie miał 20 miesięcy. GDDKiA za te prace zapłaci ponad 3 miliony złotych.

Nie pojawiły się odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu, dlatego mogliśmy sfinalizować formalności dla tej części drogi. Tym samym zakończyliśmy proces podpisywania umów na wszystkie pięć odcinków nowej drogi krajowej numer 75. Podpisana dziś umowa dotyczy pierwszego fragmentu tej trasy - mówi Anna Bałdyga z krakowskiego oddziału GDDKiA

Odcinek Okocim – Uszew to pierwszy fragment nowego przebiegu drogi krajowej numer 75, który ma mieć 3,6 kilometra. Rozpocznie się na rondzie w Okocimiu, które powstało jako część zachodniej obwodnicy Brzeska. Nad rondem powstanie estakada, którą trasa pobiegnie dalej na południe.

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Budowę nowej trasy krajowej numer 75 podzielono na pięć odcinków. Trzy z nich I, III i V mają wybranych wykonawców dokumentacji z elementami koncepcji programowych. Dla odcinków III i V są też podpisane umowy. Natomiast dla odcinków II i IV GDDKiA sprawdzi czy jest możliwość zmiany ich przebiegu, bo proponowane trasy nie podobają się części mieszkańców i samorządowców.

Zakładamy, że przetargi na projekt i budowę odcinków nr 1, 3 i 5 ogłosimy w latach 2027-2028, a budowa rozpocznie się w 2030 i 2031 r. W przypadku odcinków nr 2 i 4 wszystko zależy od wyników pogłębionych analiz - dodaje Anna Bałdyga

Dziś droga krajowa numer 75 jest trasą z jednym pasem ruchu w każdym kierunku, krętą z ostrymi podjazdami. Nowa droga, która połączy Nowy Sącz z Brzeskiem ma być w całości drogą dwujezdniową, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Będzie też dużo mniej kręta. Dzięki temu czas przejazdu skróci się o blisko pół godziny.

Trasa ma mieć około 47 kilometrów. Szacuje się, że budowa może kosztować blisko 8 miliardów złotych.

Dwie części nowej Sądeczanki są już gotowe. To oddany do użytku w 2021 roku most w Kurowie, a także zachodnia obwodnica Brzeska, którą kierowcy jeżdżą od 2025 roku. To 3-kilometrowy odcinek, który łączy rondo w Jasieniu na drodze krajowej numer 94 z nowym rondem w Okocimiu na trasie krajowej 75.

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