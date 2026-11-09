Coraz bliżej do budowy nowego mostu na Popradzie w gminie Rytro. Umowa jest podpisana

Dariusz Ryś
2026-11-09 17:15

Może ruszać budowa nowego mostu nad rzeką Poprad w gminie Rytro. Umowa z firmą, która wygrała przetarg jest już podpisana. Nowoczesna przeprawa powstanie w miejsce starego i wąskiego mostu, który teraz łączy Rytro i Suchą Strugę.

Uśmiechnięci urzędnicy powiatu nowosądeckiego podczas podpisania umowy. O moście w Rytrze przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: Michał Rejduch

Nowy most na Popradzie na powiatowej trasie Sucha Struga – Głębokie w gminie Rytro ma powstać powyżej starego mostu. Będzie miał około 160 metrów długości, 2 jezdnie, chodnik, ścieżkę rowerową oraz oświetlenie.

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Budowa nowego mostu na Popradzie nie będzie utrudniała życia kierowcom i mieszkańcom, bo do czasu zakończenia wszystkich prac cały czas będzie można korzystać z istniejącej przeprawy. Nowy most będzie budowany obok. W tym roku mają się zacząć prace przygotowawcze. Główne roboty budowlane zaplanowano na przyszły rok.

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Firma, która wygrała przetarg na budowę mostu na Popradzie ma 24 miesiące od daty podpisania umowy. Ten czas biegnie od 9 listopada 2026 roku. Prace będą kosztować prawie 15 milionów złotych. Pieniądze wykłada powiat nowosądecki.

Będzie to drugi duży most, który pojawi się na drogowej mapie Sądecczyzny. Podobna przeprawa powstanie na Dunajcu pomiędzy Jazowskiem, a Obidzą w gminie Łącko. Firma, która wygrała przetarg na te prace już przejęła plac budowy. Roboty mają trwać dwa lata.

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