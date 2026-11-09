W tym budynku znajdzie się wiernie odwzorowany szpital

Obiekt powstał na kampusie przy ulicy Kościuszki w Nowym Sączu. W kilkukondygnacyjnym budynku w przeszłości mają działać specjalistyczne laboratoria i sale wykładowe, gdzie kształcić będą się przyszli lekarze, pielęgniarze i pielęgniarki oraz ratownicy medyczni. Na dokończenie budowy potrzeba jednak wiele pieniędzy. Uczelnia jest na etapie poszukiwania źródła dofinansowania.

To będzie taki mały szpital uczelniany, ale bez pacjentów, za to z wykorzystaniem symulatorów wysokiej wierności. W tym budynku znajdą się sale wykładowe, laboratoria, znajdzie się aula, również izba porodowa, znajdzie się SOR, sale operacyjne. Wszystko po to, aby je den do jednego odzwierciedlić rzeczywiste warunki, które będą później towarzyszyć naszym absolwentom w ich pracy – wyjaśnia rektor ANS w Nowym Sączu Józef Ciuła.

Uczelnia szacuje, że nowoczesny budynek będzie gotowy już za dwa lata. Pieniędzy chce poszukać między innymi w kasie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale też w środkach unijnych. Kilka lat temu na kampusie ANS przy ul. Kościuszki stworzyła Centrum Symulacji Medycznych, kilkanaście miesięcy temu również na tym samym kampusie ruszyło prosektorium dla kierunku lekarskiego.