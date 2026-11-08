Strzelanina w Krakowie. Wojewoda podsumowuje akcje na miejskim rynku

Do tragicznych zdarzeń doszło w sobotę, 7 listopada około godziny 15:00. Wtedy na płytę krakowskiego rynku wjechał samochodem mężczyzna, który chwilę później zaczął strzelać do przypadkowych osób.

Najważniejsza informacja jest taka, że w niedzielę rano wszystkie osoby, które w sobotę trafiły do szpitali i były operowane do późnych godzin nocnych przeżyły. Teraz lekarze w sześciu krakowskich szpitalach walczą o ich zdrowie. W szpitalu jest też zamachowiec, który strzelał - mówi wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar

Niestety 6 osób tej strzelaniny nie przeżyło. To 61-letnia kobieta, obywatelka Polski, 47-letnia kobieta, obywatelka Polski, 53-letnia kobieta, obywatelka Polski, 32-letni mężczyzna, obywatel Wielkiej Brytanii, 51-letnia kobieta, niebędąca obywatelką Polski. Na razie służby nie podają, jakiej jest narodowości. Szóstą ofiarą jest mężczyzna około 50-letni. Jest obywatelem Polski

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Na liście rannych jest 16 osób, które trafiły do 6 krakowskich szpitali. Dwie spośród tych osób to policjanci, którzy zatrzymali napastnika. Pozostałe ofiary to 11 Polaków i 5 obcokrajowców. Przebywają w szpitalach. W 14 przypadkach stan jest już stabilny. W 1 przypadku stan jest ciężki. Jedna z osób, która przebywa w szpitalu, jest w stanie krytycznym. To jest sprawca tego zdarzenia. Był on kilkukrotnie operowany jeszcze w nocy w jednym z krakowskich szpitali - dodaje wojewoda

W sumie w całej akcji wzięło udział 1146 policjantów z Małopolski i spoza garnizonu małopolskiego. 24 zastępy Państwowej Straży Pożarnej. 62 strażaków-ratowników uczestniczyło w tych działaniach.

Pierwsze zgłoszenie do Centrum Powiadamiania Ratunkowego trafiło o godzinie 15.00 i 15 sekund. Potem nadchodziły kolejne. W sumie było ich blisko 40. Po niespełna dwóch minutach na miejscu pojawiła się Straż Miejska, po niespełna trzech minutach pierwszy patrol policji. Na miejsce zadysponowano 30 jednostek policyjnych. Pierwszy patrol już po trzech minutach podejmuje aktywną interwencję, następuje wymiana ognia, później dwóch młodych funkcjonariuszy ściga napastnika, finalnie raniąc go i zatrzymując. Obaj mundurowi zostali ranni - opisuje sobotnie wydarzenia wojewoda małopolski

W całym kraju wprowadzono żałobę narodową. Obowiązuje 8 i 9 listopada. Kalendarz wydarzeń zmieniło między innymi Małopolskie Centrum Kultury Sokół z Nowego Sącza, które część swoich wydarzeń kulturalno – rozrywkowych przenosi na inny termin. 8 i 9 listopada nieczynne będzie kino Sokół w Nowym Sączu. Zaplanowane na te dni seanse filmowe odwołano.

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