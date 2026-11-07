Umowa jest już podpisana. Może ruszać budowa kolejnej części ścieżki rowerowej nad Kamienicą

Nowa trasa będzie się zaczynać w miejscu, gdzie dziś kończy się ścieżka pieszo – rowerowa nad rzeką Kamienicą. Nowy odcinek będzie doprowadzony w okolice tak zwanych Skałek, czyli parku rekreacyjno – spacerowego, w którym wiele osób spędza wolny czas.

Podpisałem umowę na przedłużenie ścieżki rowerowej nad Kamienicą. Od istniejącej trasy aż do Skałek. To kolejny krok w rozwoju tras rekreacyjnych, które pozwalają aktywnie spędzać czas w naszym mieście. Mam nadzieję, że pogoda dopisze i jeszcze w tym roku będziemy mogli cieszyć się nowym odcinkiem - mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel

Firma, z którą miasto podpisało umowę czasu na budowę nie ma za dużo, bo cała trasa ma być gotowa jeszcze w grudniu. W tym przypadku wszystko zależy jednak od pogody. Trasa będzie miała 3,5 metra szerokości, oświetlenie, a na końcu parking dla rowerów.

Mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel

Ścieżka rowerowa nad rzeką Kamienicą, z której teraz korzystają biegacze, spacerowicze i fani dwóch kółek powstała w 2019 roku. Przy drodze ustawiono też ławeczki, a także zamontowano wiaty do odpoczynku.

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W ostatnim czasie ścieżki rowerowe powstały w wielu miejscach w Nowym Sączu. Głównie przy okazji remontów czy przebudowy ulic. Między innymi przy Jana Pawła II, Nawojowskiej, 29 Listopada, Smolika, Piłsudskiego czy Kilińskiego. Pod koniec tamtego roku około 600-metrowy kawałek trasy dla rowerów zbudowano też nad Dunajcem. Od pętli przy ulicy Ogrodowej w kierunku Starego Sącza.

Miasto myśli też o budowie ścieżki rowerowej na innym odcinku rzeki Kamienicy. Chodzi o fragment od mostu na ulicy Krańcowej w kierunku Bulwaru Rysiów. Na razie są to jednak tylko plany, bo w tym rejonie wiele działek jest prywatnych lub należy do spadkobierców, co miejskie plany mocno komplikuje.

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