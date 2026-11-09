Mieszkańcy Powroźnika, z którego pochodzi policjant Artur Morański mówią, że jest bohaterem!

Mieszkańcy Powroźnika, z którymi rozmawiał dziennikarz Radia Eska nazywają Artura Morańskiego bohaterem. Razem z kolegą z patrolu Jakubem Kulikiem obezwładnili 24-latka, który w sobotę w Krakowie w centrum miasta zastrzelił sześc osób i wiele ranił. Sami policjanci również zostali ranni. Gdyby nie szybka reakcja policjantów i natychmiastowe działanie ofiar mogłoby być więcej.

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Gdyby nie ta pełna poświęcenia i odwagi interwencja, ofiar byłoby znacznie więcej. Z naszej strony należy się ogromny szacunek i wdzięczność dla tych młodych ludzi, którzy bez wahania położyli na szali swoje zdrowie i życie, aby ratować życie innych. Tylko nieliczni, przy takim bezpośrednim zagrożeniu życia, determinacja sprawcy i nieproporcjonalne uzbrojenie, byliby zdolni do takiego poświęcenia i heroizmu. Życzmy im szybkiego powrotu do zdrowia i pamiętajmy o ich odwadze – napisał na swoi facebookowym profilu burmistrz miasta i gminy Muszyna Jan Golba.

Policjanci nadal przebywają w szpitalach. Sprawca ataku, 24-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego zmarł w poniedziałek nad ranem w jednym z krakowskich szpitali. Mężczyzna zastrzelił sześć osób i kilkanaście ranił.