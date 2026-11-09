Armatki śnieżne już pracują. Wiemy, kiedy ruszy pierwsza stacja narciarska w Beskidzie Sądeckim

Jeżeli pogoda będzie pomagać, to pierwsze stoki w naszym regionie ruszą jeszcze w listopadzie. Na początek na narty będzie można wybrać się do Tylicza koło Krynicy. Swoje trasy śnieży tam stacja master Ski. Z dnia na dzień białego puchu jest coraz więcej.

Dzięki specjalnemu mikroklimatowi, który panuje w Tyliczu, zaczęliśmy śnieżenie. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to pierwszą trasę uruchomimy już 21 listopada. Na początek będzie to 700-metrowa trasa z czteroosobową kolejką krzesełkową. Miejmy nadzieję, że pogoda będzie nam sprzyjać i wszystko się uda – mówi właściciel stacji Master Ski w Tyliczu Bartłomiej Miejski

Mówi Daniel Lisak z KOT-u i przedstawiciele stacji narciarskich

Inne stacje narciarskie, które działają w Krynicy i okolicach też przygotowują się do sezonu narciarskiego. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to pod koniec listopada ruszy też Jaworzyna Krynicka, a także stacja Słotwiny Arena.

Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do sezonu zimowego Wszystkie zaplanowane prace już mamy wykonane. Trwa śnieżenie tras. Nie zabraknie też nowości. Startujemy 28 listopada - mówi Tomasz Pasieka ze stacji Jaworzyna Krynicka

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Pełną parą sezon narciarski w Beskidzie Sądecki ma ruszyć w grudniu. Wtedy też w Krynicy i okolicach będzie działać aż 6 stacji narciarskich.

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