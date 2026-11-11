Była gigantyczna biało – czerwona flaga i głośne śpiewanie hymnu

Przemarsz z biało-czerwoną flagą zorganizowano w Nowym Sączu z dwóch powodów. Pierwszym było zakończenie obchodów 100-lecia Zespołu Szkół numer 3 imienia Bolesława Barbackiego. Drugą okazją jest 108 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, którą obchodzimy 11 listopada.

Marsz rozpoczął się na ulicy Morawskiego obok budynku Zespołu Szkół numer 3. Potem wszyscy ulicami miasta przeszli pod sądecki ratusz. Maszerowali nie tylko uczniowie tak zwanej „odzieżówki”, bo szkoła do wspólnego świętowania zaprosiła też uczniów i nauczycieli z innych szkół oraz przedszkoli w mieście.

Posłuchaj uczniów, mieszkańców i władz Nowego Sącza

Kolejną częścią wydarzenia było wspólne śpiewanie hymnu narodowego, które rozpoczęło się symbolicznie o godzinie 11:11 na sądeckim rynku. Śpiewali uczniowie, nauczyciele, władze miasta, ale też mieszkańcy, którzy na chwilę zatrzymali się pod ratuszem. O muzyczną stronę wydarzenia zadbał zespół „Sądeczoki” z Pałacu Młodzieży.

Czy znasz historię Polski? Od pierwszych Piastów po współczesność Pytanie 1 z 10 Kto był pierwszym historycznym władcą Polski? Bolesław Chrobry Mieszko I Kazimierz Wielki Następne pytanie

Na nowosądeckim rynku nie zabrakło też minuty ciszy oraz symbolicznego światełka dla osób, które w sobotę zginęły na rynku w Krakowie. Przypomnijmy. Napastnik zastrzelił tam 6 osób, a 16 zostało rannych. Mężczyznę po pościgu i podczas zatrzymania postrzelili policjanci. Chłopak w poniedziałek rano zmarł w szpitalu.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!