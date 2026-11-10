Powstanie bezpieczne pobocze! Trwają prace na drodze krajowej w Piwnicznej Zdroju

Na drodze krajowej numer 87 w miejscowości Piwniczna-Zdrój na około 70 metrowym odcinku powstanie nowe pobocze. Dzięki temu znacznie poprawi się bezpieczeństwo pieszych, ale też poprawi się widoczność w miejscu, gdzie droga gminna spotyka się z trasą krajową.

W tym celu wybieramy część skarpy, która ma od 3,5 do nawet 7 metrów wysokości. Następnie skarpa będzie zabezpieczona kamieniami. W efekcie pobocze w tym miejscu poszerzy się z 75 do 180 centymetrów. Powstanie też odwodnienie - mówi Anna Bałdyga z krakowskiego oddziału GDDKiA

Mówi Anna Bałdyga z krakowskiego oddziału GDDKiA

Kierowcy, którzy jadą trasą krajową numer 87 muszą spodziewać się ograniczenia prędkości w rejonie prowadzonych prac do 60 kilometrów na godzinę, a także prawostronnego zawężenia jezdni. Chwilowo może też być wprowadzany ruch wahadłowy sterowany ręcznie.

Serdecznie dziękuję Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za dobrą współpracę, zaangażowanie oraz pozytywne podejście do tego przedsięwzięcia. Każda taka inwestycja to kolejny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa na terenie naszej gminy - dodaje burmistrz Piwnicznej Tomasz Michałowski.

Czy znasz historię Polski? Od pierwszych Piastów po współczesność Pytanie 1 z 10 Kto był pierwszym historycznym władcą Polski? Bolesław Chrobry Mieszko I Kazimierz Wielki Następne pytanie

Prace w Piwnicznej-Zdroju na trasie krajowej numer 87 nie będą trwać długo. GDDKiA chce je zakończyć jeszcze w listopadzie.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!