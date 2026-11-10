Nowoczesny Dom Seniora w Tęgoborzy uruchomiła gmina Łososina Dolna. Są jeszcze miejsca

Dom Seniora w Tęgoborzy urządzono w Domu Strażaka przy ulicy Świętego Floriana 25 w samym centrum miejscowości. Miejsce jest przeznaczone dla osób starszych, samotnych ale też tych, którzy po prostu chcą aktywnie i ciekawie spędzać czas.

Seniorzy mogą tam liczyć na codzienną opiekę, wspólne spędzanie czasu i integrację, ale też na zajęcia terapeutyczne i aktywizujące. Takie jak arteterapia, muzykoterapia, terapia kulinarna. Są też ćwiczenia ruchowe czy spotkania z różnymi specjalistami. Seniorzy każdego dnia dostają też ciepły posiłek.

To przedsięwzięcie jest nowością w naszej gminie, dlatego zachęcamy, aby nie obawiać się spróbować. Warto przyjść, zobaczyć, jak funkcjonuje placówka, poznać jej atmosferę i przekonać się, jak wiele może wnieść do codziennego życia - mówi wójt gminy Adam Wolak.

Mówią Wioletta Derymacka z LGD, seniorzy i wójt Łososiny Dolnej Adam Wolak

Dom Seniora ma też być pomocą dla rodzin oraz opiekunów osób starszych, którzy z różnych powodów takimi osobami nie mogą zajmować się przez cały dzień.

W sumie w Domu Seniora w Tęgoborzy jest 20 miejsc, ale na dziś nie wszystkie są jeszcze zajęte. Rekrutacja cały czas trwa. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Są odpowiednie podjazdy oraz winda.

Stworzenie Domu Seniora w gminie Łososina Dolna było możliwe dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania „Brama Beskidu”, która zdobyła pieniądze na urządzenie, wyposażenie i prowadzanie domu przez 3 najbliższe lata.

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