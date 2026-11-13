Zamek w Rytrze zwiedzimy dopiero na wiosnę

Najwcześniej na wiosnę przyszłego roku pierwsi turyści będą mogli zwiedzić zamek – poinformował nas wójt Rytra Jan Koratba. Prace zaczęły się tu w sierpniu 2025 roku. Na wzgórzu między innymi przebudowywana jest brama wjazdowa, a także baszta, która będzie podniesiona o kilka metrów. Na szczycie wieży znajdzie się punkt widokowy dla turystów.

Czekamy jeszcze na pozwolenie, tam mieliśmy przesunięcie w projektowaniu, dlatego też te procedury się nam przeciągnęły. No i wiadomo, że przy zabytkach to troszkę inaczej te procedury wyglądają, niż przy zwykłej budowie. Więcej jest obostrzeń. Na pewno na wiosnę myślimy, że już będzie 100%. Warsztat został zakończony, przykryty. Czekamy tylko jeszcze na dokończenie bramy wjazdowej – mówi wójt Rytra Jan Kotarba.

Prace związane z renowacją zamku w Rytrze mają kosztować 1 milion 400 tysięcy złotych. Zamek w Rytrze wybudowano w średniowieczu. Jego powstanie datuje się na przełom XII i XIV wieku.