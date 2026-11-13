Kierowca BMW, który spowodował wypadek w Rynku, pozostanie na wolności. Jest decyzja sądu

Michał Rejduch
2026-11-13 10:54

Wpłacił ćwierć miliona złotych poręczenia i zostaje na wolności. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu nie zgodził się z zażaleniem Prokuratury Rejonowej w sprawie środków zapobiegawczych dla 22-latka, który driftował po starówce w Nowym Sączu i potrącił pieszego w Rynku.

Wypadek na rynku
Autor: Darek Ryś

Prokuratura zażalenie na decyzję sądu złożyła pod koniec października. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu sprawę rozpoznał w czwartek, 12 listopada. Podjął decyzję, że nie zmieni środków zapobiegawczych. Mężczyzna, który kierował BMW wartym około pół miliona złotych, 27 października urządził sobie rajd ulicami sądeckiej starówki. W niektórych miejscach driftował. Po tym, jak wjechał do Rynku, wyprzedził jeden z samochodów. Podczas manewru stracił panowanie nad swoim pojazdem, obrócił się o 180 stopni i wjechał na chodnik w pobliżu przystanku autobusowego, gdzie potrącił pieszego. Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu domagała się aresztu tymczasowego dla kierowcy.

Sąd Okręgowy nie przychylił się do zażalenia prokuratora i postanowienie o zastosowaniu wolnościowych środków zapobiegawczych zostało utrzymane w mocy. Jednocześnie zostało wpłacone już poręczenie w kwocie 250 000 złotych. Sąd Okręgowy uznał, że poręczenie majątkowe, zastosowane środki zapobiegawcze na tym etapie, przy tym charakterze sprawy będą wystarczające do tego, żeby zabezpieczyć prawidłowy to postępowania. Mężczyzna przebywa aktualnie na wolności. Ma zakaz opuszczania kraju, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i dozór policji. Prokurator odwoływał się od postanowienia o niezastosowaniu tymczasowego aresztowania. Wobec tego nie jesteśmy siłą rzeczy zadowoleni z rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego, ale akceptujemy je. Zobaczymy, w jaki sposób podejrzany będzie stosował się do środków o charakterze wolnościowych – powiedział Radiu Eska Bartosz Gorzula, Prokurator Rejonowy w Nowym Sączu.

Do zdarzenia doszło 27 października po godzinie 15. potrącony 73-latek trafił do szpitala z lekkimi obrażeniami ciała.

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