Gmina Grybów będzie miała kryty basen. Umowa jest już podpisana

Kryty basen w gminie Grybów powstanie w miejscowości Ptaszkowa przy Centrum Sportów Zimowych. Będzie to kryta pływalnia z zapleczem sanitarnym, technicznym i zagospodarowaniem terenu wokół. W planie jest też budowa wodnej zjeżdżalni i wodnego placu zabaw dla dzieci.

Firma, która wygrała przetarg na budowę krytego basenu w gminie Grybów na wykonanie prac będzie miała 16 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli od 10 listopada. Wykonawca będzie też musiał zdobyć pozwolenie na użytkowanie obiektu. Budowa basenu w Ptaszkowej będzie kosztować prawie 11 milionów złotych.

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Gmina Grybów o budowie krytego basenu myślała już od wielu lat. Wcześniej taki obiekt planowano w Białej Niżnej. Gminie udało się wtedy przygotować dokumentacje i projekt, ale przez wysokie koszty z budowy zrezygnowano.

Gmina Grybów jest już kolejną w regionie sądeckim, która będzie miała kryty basen. Takie pływalnie działają już w Chełmcu i Korzennej. O krytym basenie myśli też Stary Sącz. Nowoczesny park wodny prywatny inwestor chce też zbudować w Krynicy Zdroju.

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