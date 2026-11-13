Znowu będzie można taniej podróżować pociągiem. Tym razem z okazji Dnia Seniora

Taka promocja może być doskonałą okazją, aby odwiedzić bliskich, spotkać się ze znajomymi lub po prostu wybrać się pociągiem na wycieczkę po Małopolsce. Tego dnia bilety za złotówkę będą obowiązywać w pociągach trzech kolejowych przewoźników, którzy wożą pasażerów po naszym regionie.

W sobotę, 14 listopada za złotówkę bez limitu po Małopolsce będzie można podróżować pociągami Kolei Małopolskich, Polregio oraz Kolei Śląskich na terenie Małopolski. Tańsze bilety obowiązują też w autobusach Małopolskich Linii Dowozowych.

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Promocyjny bilet z okazji Dnia Seniora będzie można kupić tylko w sobotę, 14 listopada w kasach, automatach lub u obsługi pociągu. Trzeba mieć skończone 60 lat. Wystarczy dowód osobisty lub aplikacja mObywatel, żeby potwierdzić wiek. Jeden bilet pozwala na wielokrotne przejazdy po Małopolsce przez cały dzień do północy z soboty na niedzielę.

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