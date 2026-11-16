Żywa aleja zasłużonych Sądeczan powstanie w Nowym Sączu

Prezydent Ludomir Handzel zadeklarował wsparcie miasta w tej inicjatywie. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół" myśli o stworzeniu takiego miejsca, które będzie pełniło funkcję parku, bądź szlaku pieszego. Wzdłuż niego mają być zasadzone drzewa, przy których znajdą się tabliczki z imieniem i nazwiskiem zasłużonej osoby, którą upamiętniają i jej krótkim życiorysem.

Często takie aleje zasłużonych kojarzą się z miejscem na cmentarzu, z jakimiś marmurowymi pomnikami. My byśmy chcieli zrobić to inaczej, w taki sposób, żeby było to miejsce spacerów Sądeczan, przyjazne, szumiące drzewami. Jedno drzewo, jeden zasłużony człowiek. Myśmy zaproponowali cenzurę czasową, żebyśmy zaczęli tych ludzi upamiętniać od roku 2018. Od stulecia odzyskania niepodległości. Upamiętniamy Sądeczan wybitnych, których współcześni Sądeczanie mają w żywej pamięci. Po prostu marzy nam się taki kolejny spacerowy szlak, miejsce rekreacyjne, w którym jakby mimochodem, natykamy się na historię tego miasta, opowiadaną losami ludzi, którzy ją budowali – powiedziała Radiu Eska Małgorzata Broda z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Przedstawiciele Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” mają już pomysł, gdzie taka aleja mogłaby się znaleźć. Nieoficjalnie mówi się o zaadaptowaniu na ten cel wałów nad rzeką Kamienicą za stadionem. To nieużywany teren, który można by uporządkować i stworzyć tam miejsce pamięci i miejsce spacerów. Osoby zasłużone, których drzewa zasadzone będą w takiej alei, ma wybierać kapituła złożona z przedstawicieli Towarzystwa i miasta.