Kiedy prace w terenie będą mogły ruszyć, tego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jeszcze nie podaje. Wiadomo natomiast, kiedy będzie ogłoszony przetarg na budowę mostu. GDDKiA chce to zrobić na początku przyszłego roku. Takie zapewnianie po spotkaniu z szefem GDDKiA w Krakowie przywiózł Jacek Lelek burmistrz Starego Sącza.

Jedną z najważniejszych informacji przekazanych podczas spotkania w dyrektorem GDDKiA Maciejem Ostrowskim jest termin ogłoszenia przetargu na budowę nowego mostu na Popradzie. Postępowanie ma być ogłoszone 2 stycznia 2027 roku. To istotny etap przygotowań do inwestycji, która ma znaczenie dla układu komunikacyjnego tej części gminy i poprawy warunków przemieszczania się mieszkańców - mówi Jacek Lelek burmistrz Starego Sącza

Most na rzece Poprad na trasie Nowy Sącz – Stary Sącz ma już swoje lata, bo zbudowano go w 1964 roku. Jest już mocno wysłużony. Most nie ma też odpowiednich parametrów technicznych.

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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że na trasie pomiędzy Nowym, a Starym Sączem dużych utrudnień nie będzie, bo na czas wyburzania starego mostu i budowy nowego, na rzece Poprad powstanie przeprawa zastępcza.

Drugim ważnym tematem spotkania w krakowskim oddziale GDDKiA była budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej numer 87 w Barcicach. W tym przypadku zadanie podzielono na dwa etapy. Gmina Stary Sącz przygotuje dokumentację projektową oraz zdobędzie pozwolenia na budowę. Po zakończeniu tych formalności realizacją inwestycji zajmie się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Budowa chodnika ma poprawić bezpieczeństwo pieszych, szczególnie na odcinku drogi o dużym natężeniu ruchu. To ważne przedsięwzięcie z punktu widzenia mieszkańców Barcic, którzy na co dzień korzystają z tej trasy – dodaje Jacek Lelek

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