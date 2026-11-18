Co roku o tytuł „Odblaskowej Szkoły” walczą także szkoły z naszego regionu. Między innymi z Nowego Sącza. Na tej liście jest na przykład Zespół Szkolno-Przedszkolny numer 7, którego uczniowie oraz nauczyciele przygotowali wiele akcji promujących noszenie odblasków.

W szkole zorganizowano między innymi Dzień Mody Odblaskowej, podczas którego uczniowie zaprezentowali pomysłowe stroje z wykorzystaniem elementów odblaskowych. Nie zabrakło również konkursu plastycznego na najbardziej kreatywną kamizelkę odblaskową oraz dyskoteki odblaskowej. Uczniowie poszli jednak o krok dalej. Stworzyli własną piosenkę promującą bezpieczeństwo, nagrali do niej teledysk, przygotowali film poklatkowy, autorskie ulotki edukacyjne, a nawet własnoręcznie wykonane odblaskowe breloczki. Każda z tych inicjatyw miała jeden wspólny cel, zachęcić jak największą liczbę osób do noszenia odblasków - mówi Natalia Górowska-Kowalik koordynator akcji w zespole szkolno przedszkolnym numer 7 w Nowym Sączu

Posłuchaj odblaskowej ekipy ZSP numer 7 w Nowym Sączu

Na tym jednak nie koniec, bo działania nie ograniczyły się tylko do murów szkoły. Uczniowie razem opiekunami odwiedzili też seniorów, dzieci, młodzieży oraz rodziców. Nie zabrakło też spotkania z policjantami, którzy przypomnieli najważniejsze zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.

„Odblaskowa Szkoła” w zespole szkolno-przedszkolnym numer 7 w Nowym Sączu to coś więcej niż konkurs czy jednorazowa akcja. To przede wszystkim budowanie świadomości, kształtowanie dobrych nawyków i uczenie odpowiedzialności za siebie oraz innych. Bo przecież odblask to niewielki element, który może mieć ogromne znaczenie. Warto o tym pamiętać każdego dnia, nie tylko podczas trwania szkolnej akcji - dodaje Natalia Górowska-Kowalik

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Która szkoła zostanie „Odblaskową Szkołą” tego dowiemy się za kilka miesięcy, bo jeszcze do 20 listopada w szkołach mogą trwać różne akcje, które promują noszenie odblasków. Do końca miesiąca do komendy wojewódzkiej policji szkoły muszą przesłać sprawozdanie z tego co robiły. Natomiast do 15 stycznia poznamy wojewódzkiego laureata konkursu, a przed 9 kwietnia dowiemy się, która szkoła została „Odblaskową szkołą 2026 roku"

W Małopolsce konkurs ”Odblaskowa Szkoła” od lat cieszy się dużą popularnością. Od 2010 roku w akcji w sumie uczestniczyło ponad 4,5 tysiąca szkół podstawowych z naszego województwa, 800 tysięcy uczniów wyposażono w elementy odblaskowe. W sumie ukazało się blisko 40 tysięcy przeróżnych publikacji promujących korzystanie z odblasków. Ponadto, przeprowadzono ponad 5 tysięcy konkursów plastycznych, które były związane z tym tematem

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