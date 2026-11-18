Muzeum Ziemi Sadeckiej kupiło na aukcji obraz sądeckiego malarza Bolesława Barbackiego. Pochodzi on z początków twórczości artysty, tuż po tym, jak skończył on naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Muzeum zapłaciło za obraz 20 tysięcy złotych. Do tej pory znajdował się on w kolekcji jednej z rodzin. Pracownia konserwatorska muzeum pracuje nad jego oczyszczeniem.

Obraz przedstawia rodzinę Schneiderów, nie wiemy czy to była rodzina Sącza, czy czy z okolic. Jest to obraz wczesny z 1917 roku, tuż po jego studiach na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Po pierwsze jest to wczesne dzieło. My tych obrazów nie mamy dużo z tego wczesnego okresu. Natomiast sama kompozycja tego płótna jest bardzo ciekawa dla nas. Tam na pierwszym planie wybija się kogut, który dla nas jest zagadką, dlaczego on na tym obrazie się znalazł. Wokół niego skupiona jest rodzina i to jest też chyba jedyny portret, który ja znam, na którym Barbacki sportretował więcej niż jedną osobę. No jest to dla nas rzecz taka dosyć ciekawa i na pewno nam bardzo wzbogaci tę kolekcję, którą mamy, bo takiego obrazu to my nie widzieliśmy i nie nie posiadamy – mówi Edyta Ross – Pazdyk z Muzeum Ziemi Sądeckiej.

Bolesław Barbacki ma w Muzeum Ziemi Sądeckiej salę poświęconą swojej twórczości. Artysta był znanym w okresie międzywojennym malarzem w Nowym Sączu, ale też w Europie. Zasłynął z malowania portretów. Angażował się w także życie teatralne w Nowym Sączu. Założył też w mieście szkołę odzieżową. Zginął rozstrzelany przez Niemców w Biegonicach w 1941 roku.