Przez ćwiczenia służb tunel pod Luboniem Małym będzie zamknięty nocą z wtorku, 17 listopada na środę, 18 listopada. W tym czasie samochody będą kierowane objazdami, które wytyczono okolicznymi drogami krajowymi i wojewódzkimi.

Ćwiczenia służ ratowniczych w tunelu pod Luboniem Małym na zakopiance zaczynają się o godzinie 21:00. Dlatego przejazd tunelem oraz odcinkiem trasy S7 między węzłami Lubień i Skomielna Biała będzie zamknięty dla ruchu w obu kierunkach. Przewidujemy, że tunel ponownie zostanie otwarty do ruchu około 01:00 w nocy - mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA

W ćwiczeniach będą brały udział policja i straż pożarna, a także służby GDDKIA, które obiektem zarządzają.

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W czasie zamknięcia tunelu samochody będą kierowane objazdem. Z węzła Lubień drogą wojewódzką numer 968 do Mszany Dolnej, a następnie drogą krajową numer 28 do węzła Skomielna Biała. Na skrzyżowaniach w Skomielnej Białej i Mszanie Dolnej ruchem będzie kierowała Policja.

Tunelem pod Luboniem Małym samochody jeżdżą od listopada 2022 roku. Każda nitka ma dwa pasy ruchu po 3,5 metra każdy oraz trzymetrowy pas awaryjny. Tunel jest częścią drogi ekspresowej S7 Lubień – Rabka-Zdrój.

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