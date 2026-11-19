Przed nami jesienna edycja górskiego biegu Ultra Świr. Zawody już w przyszłą sobotę, 28 listopada w Ptaszkowej koło Nowego Sącza. Trasy poprowadzą malowniczymi szlakami Beskidu Niskiego.

Trzecia jesienna edycja Ultra Świra. Mamy dwie trasy biegowe. Będzie jedna pętla 15,5 km. Trasa 25 km jest trasą, która prowadzi jeszcze przez Kozie Żebro. Startujemy z Centrum Sportów Zimowych. Biegniemy sobie takimi fajnymi ścieżkami leśnymi troszkę szlakiem, trochę taką drogą leśną szutrową. Piękne lasy wokół, także można naprawdę się zresetować, odpocząć psychicznie – mówi Agnieszka Faron, organizatorka biegu.

Zapisy na www.ultraswir.pl do 25 listopada. W trakcie zawodów na terenie Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej odbędzie się piknik, podczas którego rodziny i bliscy biegaczy będą mogli poczekać na nich i dobrze się bawić.