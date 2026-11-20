Nową pracownie gastronomiczną do swojej dyspozycji mają uczniowie Zespołu Szkół imienia księdza profesora Józefa Tischnera w Starym Sączu. Pracownia powstała w siedzibie głównej szkoły przy ulicy Daszyńskiego 15.

QUIZ. Najdziwniejsze nazwy potraw na świecie, znasz je? Złapiesz się za głowę, jeśli zgadniesz! Pytanie 1 z 8 Pewnie większość Polaków jadła je chociaż raz, ale nie wiedzieli, że to ruchanki. Czym są? Śledziami w śmietanie Racuchami drożdżowymi smażonymi na głębokim tłuszczu Następne pytanie

Dzięki temu młodzi ludzie, którzy w tej szkole uczą się zawodu mogą robić to teraz w doskonałych warunkach, które dają możliwość nie tylko kształcenia teoretycznego, ale też praktycznego. Prace remontowe i doposażenie kosztowały ponad 514 tysięcy złotych.

Nowa pracownia stanowi ważne wsparcie dla kształcenia zawodowego, umożliwiając uczniom doskonalenie praktycznych umiejętności i lepsze przygotowanie do przyszłej pracy w branży gastronomicznej - mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba

Zespół Szkół imienia księdza profesora Józefa Tischnera w Starym Sączu jest jednym z większych w regionie sądeckim. Szkołą zarządza starostwo powiatowe. Szkoła uczy między innymi informatyków, leśników, ekonomistów, ale też cukierników, sprzedawców, kucharzy, mechaników, elektryków, ogrodników czy fryzjerów. Szkoła ma nowoczesne pracownie oraz warsztaty, uczniowie mają też praktyki w lokalnych zakładach pracy oraz firmach.

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