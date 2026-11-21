Armatki śnieżne na stacji Master Ski w Tyliczu pracują już od kilkunastu dni. Do tej pory urządzenia wyprodukowały od 20 do 60 centymetrów śniegu. To pozwoliło na uruchomienie części tras i kolejki. W pierwszym dniu sezonu, chętnych do jazdy na nartach czy desce nie zabrakło.

Dzięki specjalnemu mikroklimatowi, który panuje w Tyliczu udało się zaśnieżyć część naszego stoku. To 700 metrowa trasa z czteroosobową kolejką krzesełkową. Śniegu mamy od 20 do 60 centymetrów. Jeżeli pogoda będzie nam sprzyjać, to nadal będziemy śnieżyć. Zarówno tą trasę, a także pozostałe, które mamy – mówi właściciel stacji Master Ski w Tyliczu Bartłomiej Miejski

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Ratownicy GOPR i instruktorzy narciarstwa proszą, żeby na początku sezonu uważać na siebie i na innych. Do białego szaleństwa musimy dobrze się przygotować. Nie możemy zapominać o prostych ćwiczeniach przed wyjazdem na stok, a potem o rozgrzewce już na samym stoku.

Mówi Mateusz Wiater z Grupy Krynickiej GOPR

Przed rozpoczęciem jazdy ważne jest, żeby odpowiednio przygotować sprzęt narciarski lub snowboardowy. Należy zadbać o dobrze dopasowane buty narciarskie, sprawne narty czy snowboard, odpowiedniej długości kijki oraz kask w dobrym stanie technicznym.

Nie możemy też zapominać o przestrzeganiu dekalogu narciarza, który obowiązuje na każdym stoku. To 10 prostych zasad, które pomagają zapewnić bezpieczeństwo nam, ale też innym narciarzom czy snowboardzistom, którzy będą na stoku. Warto pamiętać, że na zorganizowanych terenach narciarskich nie wolno jeździć na nartach czy desce w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Osoby do 16 roku życia w takich miejscach muszą mieć na głowach kaski ochronne.

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Pozostałe stacje narciarskie, które działają w Krynicy i okolicach też przygotowują się do sezonu zimowego. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to już za kilka dni, 28 listopada ruszy też Jaworzyna Krynicka, a także stacja Słotwiny Arena. Pełną parą sezon narciarski w Beskidzie Sądeckim ma ruszyć w grudniu. Wtedy też w Krynicy i okolicach będzie działać aż 6 stacji narciarskich.

Jeżeli już dojdzie do wypadku, to GOPR można wezwać pod numerami telefonu 985 lub 601 100 300. Na smartfony warto też pobrać Aplikację Ratunek, która ułatwia kontakt z górskimi ratownikami.

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