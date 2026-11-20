Do Nowego Sącza przyjadą między innymi reprezentanci różnych uczelni z Warszawy, Wrocławia, Szczecina, a także innych miast w Polsce. To głównie studenci kierunków informatycznych i matematycznych. Zawodnicy zmierzą się z zadaniami, które przygotowują organizatorzy.

Startują 63 drużyny akademickie. Do rozwiązania będą mieć od 10 do 13 zadań programistycznych, 5 godzin na rozwiązanie. Każdy zespół składa się z trzech osób. Mają do dyspozycji jeden komputer, jedno stanowisko, więc ta zespołowość też musi tutaj być. Zadania są z dziedziny wykorzystania na przykład grafów, wszelkiej algorytmiki. Mamy też limity czasowe i pamięciowe w programowaniu. Algorytm napisany przez zespół musi odpowiedzieć, dać poprawne rozwiązanie, zmieścić się w limicie czasu oraz wykorzystaniu pamięci. Więc tutaj jest też ogromne wyzwanie przed zespołami – powiedział Radiu Eska Krzysztof Hoznik z Akademii WSB-NLU w Nowym Sączu.

Zawody ruszają w piątek, 27 listopada po południu potrwają do niedzieli.