Na utrudnienia w tym dniu trzeba się liczyć w rejonie ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu. W sobotę, 21 listopada drogowcy będą wycinać drzewa i krzewy przy skrzyżowaniu z ulicą Piramowicza, a także przy ulicy Podmłynie. To właśnie tam południowa obwodnica miasta będzie się łączyć z ulicą Węgierską.

Wycinkę drzew i krzewów w tym rejonie Nowego Sącza drogowcy zaplanowali między godziną 08:00, a 14:00. W miejscu, gdzie krzewy i drzewa będą usuwane ulice będą zwężone do jednego pasa. Pojazdy będą przepuszczane wahadłowo, a ruch będzie sterowany ręcznie przez przez pracowników.

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Budowa południowej obwodnicy Nowego Sącza razem z mostem na Dunajcu zaczęła się pod koniec października. Nowa droga połączy trasę krajową numer 87, która jest częścią ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu z drogą wojewódzką 969, która prowadzi w kierunku Pienin i Podhala, a także łączy się z zachodnią obwodnicą Nowego Sącza. Dzięki temu łatwiej będzie można dojechać do Nowego Sącza i okolic, ale też usprawni się ruch pomiędzy drogą krajową numer 87 i drogą wojewódzką 969, co poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania.

Nowa droga pomiędzy ulicą Węgierską w Nowym Sączu a trasą wojewódzką 969 będzie miała w sumie około 3,5 kilometra długości. Na trasie powstaną też 4 ronda, most nad rzeką Dunajec, wiadukt kolejowy, dwa mniejsze mosty nad lokalnym potokiem, ścieżki rowerowe oraz chodniki dla pieszych.

Budowa południowej obwodnicy Nowego Sącza będzie kosztować ponad 240 milionów złotych. Większą część pieniędzy, bo 153 miliony złotych dokłada Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Do budowy dokładają się też lokalne samorządy. To miasto Nowy Sącz, a także gminy Podegrodzie i Chełmiec. Nowa droga ma być gotowa w 2029 roku.

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