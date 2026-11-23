Jeżeli sprawdzą się prognozy specjalistów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki wodnej, to w naszym regionie zimowo będzie przez kilka najbliższych dni. W prognozach widać deszcz, deszcz ze śniegiem, a także śnieg. Nocą temperatura będzie spadać poniżej zera.

Zimowa aura nie jest sprzymierzeńcem kierowców ani pieszych. Opady śniegu czy marznącego deszczu powodują, że widoczność jest ograniczona, a jezdnia mokra i śliska. Kierujący powinni zdawać sobie sprawę, że w takich warunkach łatwo stracić panowanie nad pojazdem, a droga hamowania jest wydłużona. Z kolei piesi muszą pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię oraz noszeniu elementów odblaskowych – przypomina Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

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Kierowcy muszą pamiętać o odpowiednim przygotowaniu pojazdu i zapewnieniu sobie dobrej widoczności, przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego, dostosowaniu prędkości do warunków na drodze, zachowywaniu zwiększonego odstępu od poprzedzającego samochodu, a także o unikaniu ostrego hamowania. Szczególnie trzeba uważać w rejonach przejść dla pieszych. Policja przypomina, że uważać muszą nie tylko kierowcy, ale też piesi.

Przechodźmy przez jezdnię w miejscach do tego wyznaczonych, w znacznej odległości od nadjeżdżającego pojazdu, ponieważ długość drogi jego hamowania jest w takich warunkach wydłużona, nie wchodźmy na jezdnię zza pojazdu lub innej przeszkody. Nie zapominajmy też o odblaskach, które sprawiają, że jesteśmy lepiej widoczni na drodze – dodaje Aneta Izworska

Dla naszego regionu synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali dwa ostrzeżenia pogodowe. Jedno dotyczy oblodzenia, a drugie opadów śniegu.

W pierwszym przypadku IMGiW prognozuje miejscami zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. To będzie powodować ich oblodzenie. Ten alert będzie ważny od godziny 21:00, 23 listopada do godziny 08:00m 14 listopada.

Drugi alert dotyczy opadów śniegu. Dla naszego regionu IMGiW prognozuje opady śniegu. Białego puchu może spaść od 10 do 15 centymetrów, lokalnie do 20 centymetrów. To ostrzeżenie jest ważne od godziny 18:00, 23 listopada do godziny 21:00, 24 listopada.

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