W najbliższych miesiącach ma się zacząć rozbudowa schroniska dla zwierząt w Nowym Sączu. Nowe boksy dla dużych psów są bardzo potrzebne, bo do schroniska często trafiają takie zwierzęta i zostają tu na dłużej. W małych boksach jest im ciasno. Nowe boksy wybudowane będą na części wybiegu dla psów. Przeorganizowane mają zostać też pomieszczenia dla kotów, które mieszczą się w budynku schroniska.

Dla kotów chcemy zrobić dwa większe pomieszczenia, żeby one miały tam taki koci raj i będziemy je tam łączyć. Więc jeżeli ktoś będzie chciał adoptować dwa, lub więcej kotów, to już będzie wiedział, czy te kotki się fajnie socjalizują, czy lubią towarzystwo innych kotów. Natomiast jeśli chodzi o psy, to rozbudowujemy schronisko pod kątem dużych psów, ponieważ czasami się zdarza taki pies, a na tę chwilę nie mamy takich odpowiednich boksów i wybiegów dla tych gigantów powyżej 30-40 kg. Więc kilka, może sześć, sześć do dziesięciu boksów w najbliższym czasie ma powstać na terenie schroniska. Planujemy zrobić takie boksy 10 metrów kwadratowych, żeby to była taka optymalna wielkość z dużą ocieplaną budą. I jeżeli nie będzie takiego dużego psa w tym boksie, mogą być dwa pieski mniejsze – powiedziała Radiu Eska szefowa schroniska Joanna Otto.

Prace mają ruszyć w najbliższych dniach i potrwają przez kilka tygodni.