W akcję pod hasłem „Ustal z Babcią hasło” włączyli się uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Małopolski. Wszystko po to, żeby osoby starsze były bardziej odporne na ataki cyberprzestępców i nie traciły pieniędzy.

Kampania ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa jak największej grupie seniorów. Nasi seniorzy są w tej chwili atakowani z wielu stron. Niestety możliwości fałszowania naszych wypowiedzi, naszego głosu, nawet i naszego wizerunku są w tej chwili coraz większe. Sztuczna inteligencja w tym zakresie bardzo intensywnie działa. Nasze działanie musi pójść ku temu, żeby zapobiegać tego typu fałszerstwom – mówi wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger

QUIZ. Nie taki diabeł straszny, jak go malują – test wiedzy o przysłowiach. My podajemy początek, Wy musicie dokończyć Pytanie 1 z 10 Lepszy wróbel w garści… niż orzeł na niebie niż dwa na krzewie niż gołąb na dachu Następne pytanie

Z danych komendy wojewódzkiej policji w Krakowie wynika, że w minionym roku ponad 830 osób padło ofiarą oszustwa na tak zwaną legendę. Czyli właśnie na wnuczka, policjanta czy prokuratora. To prawie dwa razy więcej niż w roku 2024. Straty, które wyrządzili oszuści w 2025 roku wyliczono na ponad 21 milionów złotych.

O tym, jak ważne jest to przedsięwzięcie, nie muszę nikogo przekonywać. Jak istotne jest to, abyśmy edukowali również młodsze pokolenie. Tylko w ten sposób dojdziemy do sytuacji, gdzie społeczeństwo będzie świadome, będzie samo mogło bronić się przed zagrożeniami – dodaje zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie inspektor Maciej Kubiak

Kampania społeczna „Ustal z Babcią hasło” zachęca do stworzenia krótkiego hasła, słowa albo całego zdania, które będzie znane tylko najbliższym osobom. Dzięki temu podczas podejrzanego połączenia senior łatwo będzie mógł sprawdzić rozmówcę.

W tym roku do akcji przyłączyli się uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych już z 246 małopolskich szkół. Każda szkoła wyznaczyła koordynatora, który dostanie materiały do wykorzystania podczas prowadzonych zajęć. Koordynatorzy będą też mogli brać udział w specjalnych szkoleniach.

Szkoły będą zdobywać punkty za każdą aktywność w ramach akcji. Między innymi za przeprowadzenie lekcji wychowawczych dotyczących hasła bezpieczeństwa, wizyty w Dziennych Domach Seniora i Klubach Seniora, wydarzenia współorganizowane z Policją, akcje na terenach szkół czy posty w mediach społecznościowych.

Kampania nie bez powodu kieruje swój przekaz do osób młodych. To oni bowiem najlepiej rozumieją, jak działa technologia, z którą na co dzień mają do czynienia oraz jak dynamicznie zmienia się przez to świat dookoła. Właśnie oni mogą więc najlepiej – choćby poprzez rozmowę – wypełnić rolę cyfrowych „obrońców” swoich najbliższych – dodaje małopolski wicekurator oświaty Artur Pasek

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