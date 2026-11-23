Zmiany klimatu coraz wyraźniej wpływają na codzienne życie mieszkańców miast. Długotrwałe upały, intensywne opady deszczu, lokalne podtopienia czy susze to nie tylko problemy środowiskowe. Mogą również oznaczać utrudnienia w poruszaniu się po mieście, straty materialne, a nawet zagrożenie dla zdrowia. Dlatego samorządy coraz częściej muszą myśleć o tym, jak przygotować swoje miejscowości na nowe warunki.

Autor: nadesłane/ Materiały prasowe

Jednym z narzędzi, które mają pomóc miastom w przygotowaniu się na skutki zmian klimatu, są Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu (MPA). Taki dokument powstaje również dla Nowego Sącza. Jego głównym celem jest ograniczenie negatywnych skutków zmian klimatycznych oraz zwiększenie odporności miasta na związane z nimi zagrożenia. Projekt zakłada także wspieranie działań służących przystosowaniu się do zmian klimatu i zapobieganiu ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi oraz katastrofami, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

Miasta muszą przygotować się na nową rzeczywistość

Opracowanie Miejskich Planów Adaptacji nie jest już wyłącznie dobrą praktyką samorządów. Obowiązek ten wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 listopada 2024 roku, która weszła w życie 11 stycznia 2025 roku. Zgodnie z przepisami MPA muszą przygotować miasta liczące co najmniej 20 tys. mieszkańców. Samorządy mają czas na uchwalenie dokumentów do 2 stycznia 2028 roku.

Plan ma być czymś więcej niż ogólną deklaracją troski o środowisko. Jego przygotowanie wymaga rozpoznania zagrożeń charakterystycznych dla danego miasta.

Chodzi między innymi o:

analizę fal upałów i miejskich wysp ciepła,

intensywnych opadów, które mogą prowadzić do lokalnych podtopień,

okresów suszy,

silnych wiatrów.

Autor: nadesłane/ Materiały prasowe

Na podstawie takiej diagnozy samorząd może wskazać obszary wymagające zmian i zaplanować działania, które pomogą ograniczyć skutki niekorzystnych zjawisk pogodowych. Ważną rolę odgrywają tu zieleń, drzewa, zbiorniki retencyjne oraz rozwiązania pozwalające zatrzymywać wodę opadową w miejscu, w którym spadła.

MPA ma również znaczenie dla przyszłego rozwoju miasta. Choć nie jest aktem prawa miejscowego, jego ustalenia powinny być uwzględniane w dokumentach strategicznych i planowaniu przestrzennym. Dzięki temu decyzje dotyczące zagospodarowania kolejnych terenów mogą w większym stopniu brać pod uwagę ryzyko związane ze zmianami klimatu.

Autor: nadesłane/ Materiały prasowe

Unijne fundusze pomagają przekuć plany w konkretne działania

Samo przygotowanie dokumentu to dopiero początek. Ważne jest również znalezienie pieniędzy na realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Wsparcie dla samorządów zapewnia program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027, czyli FEnIKS, wdrażany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program wspiera zarówno opracowywanie Miejskich Planów Adaptacji, jak i inwestycje służące przystosowaniu terenów zurbanizowanych do zmian klimatu. W praktyce mogą to być między innymi ogrody deszczowe, niecki retencyjne, zbiorniki na deszczówkę, rozszczelnianie powierzchni pokrytych betonem czy nowe nasadzenia zieleni.

Takie rozwiązania mają znaczenie nie tylko dla wyglądu miasta. Zatrzymywanie wody opadowej na miejscu może odciążać kanalizację podczas intensywnych opadów i ograniczać ryzyko podtopień. Z kolei drzewa, parki i tereny zielone pomagają obniżać temperaturę w najbliższym otoczeniu w czasie upałów. To szczególnie istotne dla seniorów, dzieci i osób z chorobami układu krążenia.

Dzięki połączeniu planowania z możliwością pozyskania dofinansowania MPA może stać się punktem wyjścia do rzeczywistych zmian, a nie tylko dokumentem przechowywanym w urzędowych archiwach.

Autor: nadesłane/ Materiały prasowe

Nowy Sącz przygotowuje się na zmiany klimatu

Do działań adaptacyjnych przystępuje również Nowy Sącz. Miasto realizuje projekt pod nazwą „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Nowego Sącza”. Jego głównym założeniem jest przygotowanie miasta na skutki zmieniającego się klimatu, ograniczenie negatywnych konsekwencji ekstremalnych zjawisk pogodowych i zwiększenie odporności lokalnej przestrzeni.

Wartość przedsięwzięcia przekracza 217 tys. zł, a ponad 173 tys. zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich w ramach programu FEnIKS. Projekt realizowany jest w okresie od 14 czerwca 2025 r. do 30 czerwca 2027 r. Instytucją wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast jednostką realizującą projekt – Miasto Nowy Sącz.

Odbiorcami przedsięwzięcia są osoby i podmioty związane z funkcjonowaniem oraz rozwojem miasta, jednak najważniejszą grupę stanowią jego mieszkańcy. To oni będą ostatecznymi beneficjentami działań podejmowanych w ramach adaptacji do zmian klimatu.

Istotnym elementem tego procesu jest również udział lokalnej społeczności. Włączenie mieszkańców w planowanie i realizację działań pozwala lepiej rozpoznać potrzeby poszczególnych części miasta, a także zwiększyć skuteczność i akceptację proponowanych rozwiązań.

Przed Nowym Sączem ważne zadanie: przygotować się na pogodowe wyzwania, które już dziś wpływają na życie mieszkańców. Miejski Plan Adaptacji ma wskazać kierunek tych zmian – tak, aby miasto było bardziej zielone, lepiej radziło sobie z wodą opadową i bezpieczniej odpowiadało na skutki zmieniającego się klimatu.

Działanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie nr FENX.02.04-IW.01-0034/25. Projektu „Opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Nowego Sącza” w ramach działania FENX.02.04. Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom typ projektu. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu priorytetu FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Kampania współfinansowana z Funduszy Europejskich.