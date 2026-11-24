W Nowym Sączu montaż świątecznych ozdób zaczął się w tym tygodniu. Na razie najwięcej świątecznych akcentów można zauważyć na miejskim rynku. Nowy, zimowy wygląd dostała już na przykład fontanna, ale nie tylko.

Na tym jednak nie koniec, bo kolejne świąteczne ozdoby i dekoracje są przywożone i powoli montowane. W tym roku będzie też kilka nowości. Zobaczymy je na miejskim rynku, a także na ulicy Kazimierza Wielkiego. Niektóre dekoracje będą tak pomyślane, żeby można było na przykład w nich usiąść i zrobić sobie zdjęcie.

Co roku staramy się rozbudowywać ten system. Tym razem na płycie rynku pojawią się sanie z reniferami, natomiast na ulicy Kazimierza Wielkiego nowe iluminacje na latarniach. Iluminacje zostaną uruchomione oczywiście w odpowiednim terminie tak, aby wprowadzić na ulice miasta wyjątkową świąteczną atmosferę - mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel

Mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel

Strojenie miasta dopiero się zaczyna. Jak w tym roku będzie wyglądał Nowy Sącz na święta, to okaże się za kilkanaście dni. W latach wcześniejszych ozdoby pojawiały się też na latarniach wokół rynku, na kasztanie czy parasolach, które wiosną i latem zdobią kwiaty. Co roku na Boże Narodzenie zmieniało się nie tylko samo centrum Nowego Sącza, ale też główne ulice w mieście. Jagiellońska, Lwowska, Długosza, Aleje Wolności i Aleje Batorego.

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Świąteczny klimat w Nowym Sączu będzie można poczuć już 6 grudnia. To dzięki MotoMikołajom, którzy właśnie tego dnia ruszą ze swoją coroczną akcją. Na mieszkańców miasta MotoMikołaje będą czekać na rynku. Jak zwykle będzie też tradycyjna parada ulicami miasta. W Nowym Sączu nie zabraknie też jarmarku świątecznego, który w Nowym Sączu zacznie się 11 grudnia.

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