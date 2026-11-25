Uczniowie klas gastronomicznych z całej Małopolski prezentują swoje cukrowe i czekoladowe rzeźby w Nowym Sączu. Powstały one w ramach konkursu, który z okazji 130-lecia wydania książki „O krasnoludkach i sierotce Marysi” zorganizowała Biblioteka Pedagogiczna. Rzeźby przestawiają bohaterów książki. Niektóre mają nawet półtora metra wysokości.

Na różne sposoby można promować czytanie książek. My wybraliśmy taki. Łączymy literaturę ze słodką formą. Piękne dzieło Marii Konopnickiej, książka o radościach i smutkach, o samotności i wspólnocie, o tym, co dobre i złe w naszym życiu, a nic tak nie mobilizuje jak emocje. I zaangażowaliśmy te emocje, zaprosiliśmy uczniów między innymi szkół gastronomicznych do wykonania prac bardzo słodkich, czekoladowych, marcepanowych. Każda z tych prac to postać z książki Marii Konopnickiej o krasnoludkach i o Sierotce Marysi. Napłynęło ponad 200 prac. Bardzo serdecznie zapraszamy czytelników do Biblioteki Pedagogicznej do oglądania wszystkich prac do końca grudnia.

Nagrodzone i wyróżnione prace w najbliższych tygodniach wyruszą w podróż po małopolskich bibliotekach.