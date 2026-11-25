Na trop złodzieja wpadli policjanci sądeckiej komendy, którzy zajmują się na co dzień zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu. W ostatnim czasie Ci mundurowi zajmowali się sprawą kilku włamań do samochodów, do których doszło na terenie Nowego Sącza od 27 września do 15 listopada.

W tym czasie sprawca włamał się do trzech samochodów, z których zabrał między innymi pieniądze, elektronarzędzia oraz skrzynki z narzędziami, a także dwukrotnie usiłował włamać się do innych pojazdów, powodując łączne straty w wysokości około 9 tysięcy złotych.

W efekcie realizowanych czynności funkcjonariusze ustalili podejrzewanego, 43-letniego mieszkańca Nowego Sącza. Mężczyzna został zatrzymany, a zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów kradzieży z włamaniem oraz usiłowania kradzieży z włamaniem, uszkodzenia mienia, a dodatkowo kradzieży roweru o wartości blisko 2,5 tys. złotych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za te przestępstwa grozi do 10 lat więzienia, jednak dla podejrzanego Sądeczanina wymiar kary może być zaostrzony z uwagi na to, że działał w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności, jak również w warunkach recydywy – informuje Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

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