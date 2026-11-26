Maturzyści sądeckich szkół uczą się poloneza. Na lekcjach WF-u ruszyła nauka tego tańca, który rozpoczyna studniówki. Bale zaczynają w styczniu, wiec uczniowie mają jeszcze trochę czasu na dopracowanie. Jak się okazuje, niektórzy mają problem z rytmem, innym nie po drodze z krokami, ale są też tacy, którzy na parkiecie czują się jak ryba w wodzie. Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu poloneza ćwiczą już od kilku tygodni. Choreografię wymyślili nauczyciele WF-u. Jak im idzie? Posłuchajcie.

POSŁUCHAJ: uczniowie "Samochodówki" uczą się tańczyć poloneza

Jak dodaje dyrektor szkoły, Ewa Zielińska, uczniowie są bardzo zawzięci w tym, żeby taniec wyszedł im jak najlepiej i dają sobie radę z układem. W tej szkole jest pięć klas maturalnych. Pierwsze studniówki ruszają na początku stycznia.