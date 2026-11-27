31 grudnia w Starym Sączu odbędzie się V Bieg Sylwestrowy i Marsz nordic walking. Sportowcy zmierza się z trasą liczącą niecałe 6 kilometrów, która poprowadzona będzie ścieżkami leśnymi na Miejskiej Górze. Czekają ich strome zbiegi, ale też wymagające podbiegi. Co roku na zawody przyjeżdżają fani biegania nie tylko z regionu Sądeckiego, ale też całej Małopolski.

Metę i start zaplanowano na polanie na Miejskiej Górze. Na każdego z uczestników czekają pamiątkowe medale. Do zawodów można się zapisywać do 27 grudnia. Szczegóły są TUTAJBieg rozpocznie się o godzinie 11:00, 31 grudnia. Kilka minut później wystartuje marsz nordic walking.