O rządową pomoc na uruchomienie nowych lub utrzymanie już istniejących połączeń autobusowych mogą się starać między innymi gminy i powiaty, ale nie tylko. Czasu za dużo nie ma, bo wnioski do wojewody muszą trafić do 4 grudnia. Kto pieniądze dostanie to okaże się do końca roku.

Minister Infrastruktury zatwierdził środki, które popłyną do małopolskich samorządów w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. To blisko 75 milionów złotych. Zapraszam wszystkich samorządowców do aplikowania w rozpoczętym już naborze - mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar

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Na przyznaną kwotę składa się ponad 32,5 miliona złotych, które będzie można wydać na nowe linie autobusowe w 2027 roku oraz ponad 42 miliony złotych przeznaczono na umowy wieloletnie, które już są podpisane.

To już kolejna edycja tak zwanego funduszu autobusowego. Cieszę się, że do Małopolski, tak jak w poprzednich latach, po raz kolejny popłyną rządowe środki na dofinansowanie. Jeszcze raz zapraszam wszystkich samorządowców do składania wniosków – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych uruchomiono w 2019 roku. Do 2025 roku Małopolska w ramach tego funduszu dostała w sumie około 290 milionów złotych.

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