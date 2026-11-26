Sztuczne lodowisko w starym miejscu w gminie Chełmiec będzie działać do końca marca. Później stary namiot będzie rozebrany, a teren uporządkowany. Nie oznacza to, że fani łyżew zostaną bez sztucznej ślizgawki. Nową gmina planuje w innym miejscu, w rejonie ulicy Batalionów Chłopskich.

Nowy kompleks rekreacyjny ma się składać z nowego sztucznego lodowiska o wymiarach 20 na 40 metrów, a także boiska piłkarskiego, placu zabaw oraz terenu do wypoczynku. Obiekt będzie całoroczny. Wiosną, latem i jesienią będzie tam można organizować wydarzenia, a zimą będzie urządzane lodowisko. Gmina szacuje, że nowy obiekt pomieści około 200-250 osób.

Wstępną wizualizację nowego centrum sportowo - rekreacyjnego wójt gminy Chełmiec pokazał podczas otwarcia sezonu zimowego 2026/2027 na lodowisku w starym miejscu przy szkole podstawowej.

Z roku na rok frekwencja na lodowisku rosła. Mogę powiedzieć, że mieszkańcy wyjeździli sobie tę inwestycję. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to kolejny sezon zimowy otworzymy już na nowym obiekcie – mówi Stanisław Kuzak wójt gminy Chełmiec

W miejscu obecnego lodowiska przy szkole podstawowej ma powstać przestrzeń do wypoczynku i rekreacji, Będzie to między innymi mini park z placem zabaw dla dzieci.

Mówi Stanisław Kuzak wójt gminy Chełmiec

Nowy obiekt ma powstać w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Pieniędzy na budowę gmina Chełmiec będzie między innymi szukać w kasie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Nie ukrywam, że liczymy na dobrą współprace z MSiT i dofinansowanie do tego lodowiska. Ministerstwo Sportu i Turystyki w tym roku pomogło nam wybudować dwie sale gimnastyczne, współfinansuje boiska sportowe. Nawet jeśli rozpoczniemy inwestycje bez wsparcia, to postaramy się o nie w trakcie realizacji- dodaje wójt Kuzak

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Wstępną wizualizację nowego centrum sportowego przygotowała spółka Tobiasz Architekci z Krakowa na potrzeby opracowania tak zwanego programu funkcjonalno-użytkowego. Teraz ten dokument posłuży do dalszych prac. Między innymi przygotowania przetargu na projekt i budowę.

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