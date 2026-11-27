Na trasie krajowej numer 75 Brzesko – Nowy Sącz drogowcy pracują aż w 3 miejscach. To oznacza duże utrudnienia, bo samochody puszczane są tam wahadłowo, a czas przejazdu całego odcinka mocno się wydłuża.

W Tęgoborzy drogowcy pracują na około 300 metrowym odcinku. Na początek usunięto tam starą nawierzchnie asfaltową, teraz jest wylewana nowa. Przy okazji tych prac uzupełnione będzie też pobocze drogi. W miejscu, gdzie pracują drogowcy czasowo jest wprowadzany ruch wahadłowy, sterowany ręcznie przez pracowników. Prace remontowe w miejscowości Tęgoborze kosztują 500 tysięcy złotych. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to roboty zakończą się już na przełomie listopada i grudnia.

Tęgoborze to jednak nie jedyna miejscowość na drodze krajowej numer 75 w rejonie Nowego Sącza, gdzie trwają prace remontowe. W tym tygodniu na tej samej trasie drogowcy pojawili się jeszcze w dwóch innych miejscach. To miejscowość Uszew i Gnojnik.

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W pierwszej lokalizacji naprawiany jest około 350 metrowy kawałek, a w drugiej 700 metrowy. W jednym i drugim miejscu wymieniany jest asfalt. Na kierowców czeka tam ruch wahadłowy. Roboty w Uszwi i Gnojniku mają się zakończyć do 11 grudnia. Wszystko zależy jednak od pogody.

Na trasie krajowej numer 75 drogowcy są także w Nowej Wsi, gdzie powstaje chodnik dla pieszych i zatoki autobusowe. W remoncie jest też fragment, który prowadzi przez miejscowość Mochnaczka Wyżna, a także Tylicz.

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