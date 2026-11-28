Nowoczesną strzelnice sportowo – cywilną gmina Stary Sącz chce zbudować w Myślcu nad Popradem. Będą mogły z niej korzystać zarówno osoby, które zawodowo zajmują się strzelaniem, ale też Ci, którzy traktują to jako sport.

Szanse na budowę strzelnicy mocno wzrosły, bo gmina Stary Sącz właśnie dostała bardzo dobre informację z ministerstwa obrony narodowej. Lokalny samorząd może liczyć na pomoc tego resortu.Są konkretne deklaracje.

Tylko siedem samorządów w Polsce dostało dofinansowanie na budowę strzelnicy z rządowego programu "Strzelnica w powiecie 2026". Wśród nich jest nasza gmina. Budowę strzelnicy w Myślcu Ministerstwo Obrony Narodowej wesprze kwotą 5 milionów złotych – informuje Kazimierz Gizicki wiceburmistrz Starego Sącza

Mówi Kazimierz Gizicki wiceburmistrz Starego Sącza

W Myślcu ma powstać strzelnica ośmiotorowa. Będą to cztery tory po 25 metrów i cztery tory po 50 metrów. Będzie też zaplecze z magazynem na broń.

Strzelnica ma nie tylko służyć lokalnej społeczności i pasjonatom strzelectwa, ale również wpisywać się w szersze działania związane z bezpieczeństwem i szkoleniami obronnymi - dodaje Gizicki

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Szacuje się, że budowa strzelnicy w Myślcu nad Popradem w gminie Stary Sącz może kosztować ponad 8 milionów złotych.

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