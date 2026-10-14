Nowy Sącz może się pochwalić mistrzami Polski. Są najlepsi w musztrze

Finał przeprowadzono w dwóch kategoriach: program obowiązkowy oraz program dowolny. W programie obowiązkowym drużyny musiały wykonać zestaw dziesięciu zadań. Tutaj uczestnicy musieli wykazać się umiejętnościami z zakresu regulaminu musztry i ceremoniału. Program dowolny obejmował prezentację układu musztry do podkładu muzycznego. Uczestnicy pokazywali tu różne figury, zmiany szyku i ewolucje z użyciem broni. Sądeczanie swoich rywali zostawili daleko w tyle. Jurorzy bardzo wysoko ocenili ich popisy.

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Jestem bardzo zadowolony, szczęśliwy. Jeżeli chodzi o te wszystkie przeglądy musztry, które dotychczas były, to tych pucharów już jest kilkadziesiąt tak naprawdę. No i ten najświeższy sukces smakuje tym bardziej że jest to pierwszy tytuł mistrzowski, jeżeli chodzi o przeglądy musztry MSW. Wysoka nota świadczy o młodzieży, o tym, że jest po prostu zaangażowana, chętna. Trzeba tylko dać warunki, stworzyć możliwości do tego, żeby mogli realizować swoje pasje. Trzeba być zaangażowanym osobiście również, żeby widzieli, że człowiek tutaj nie zostawia pewnych rzeczy przypadkowi, tylko sam się angażuje i przeżywa to wszystko — mówi dyrektor szkoły Sławomir Szczerkowski.

Od wielu lat ta szkoła zajmuje pierwsze miejsca w podobnych przeglądach. Łącznie od 2012 roku w takich zawodach wzięło ponad dwustu uczniów tej szkoły.