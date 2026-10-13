Jest wygodniej i bezpieczniej. Nowy wygląd dostała droga w Marcinkowicach

Dzięki dobrej współpracy gminy Chełmiec, powiatu nowosądeckiego i spółki PKP część drogi powiatowej, która prowadzi przez Marcinkowice dostała nowy wygląd. Teraz jest tam nie tylko wygodniej i bezpieczniej, ale też ładniej.

Chodzi o odcinek, który biegnie w sąsiedztwie nowej linii kolejowej Nowy Sącz – Chabówka. Wymieniono tam nie tylko samą nawierzchnię asfaltową i odnowiono oznakowanie poziome, ale też zbudowano lewo i prawoskręt, co usprawni ruch w rejonie Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach.

Przy każdym zamknięciu szlabanów na przejeździe drogowo – kolejowym mogłyby się tam tworzyć korki. Teraz takiego problemu już nie będzie – wyjaśnia wójt gminy Chełmiec Stanisław Kuzak

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Przy okazji tej przebudowy w nowych i odpowiednio oznaczonych miejscach ustawiono też przystanki autobusowe. Co ważne do przebudowy odcinka drogi powiatowej w Marcinkowicach ani gmina, ani powiat nie dołożyli złotówki. Za prace zapłaciła spółka PKP, która budowała nową linię kolejową.

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