Będą obserwować niebo i poznawać gwiazdy. W Astro Centrum rusza koło naukowe

Nowe koło naukowe rusza w Astro Centrum w Chełmcu. To propozycja dla tych, którzy interesują się nie tylko tym, co na niebie. W planie są spotkania raz w tygodniu, dyskusje, zdobywanie nowej wiedzy, ale też obserwacja nieba za pomocą teleskopu. Zapisy już ruszyły.

To będzie koło naukowe dla u uczniów szkół podstawowych oraz liceum. Koło naukowe będzie miało spotkania w godzinach wieczornych. Będziemy mogli obserwować nocne niebo przez nasze teleskopy. Zarówno galaktyki, mgławice, planety. Będziemy poznawać też fizykę oraz naukę przez różne eksperymenty, prezentacje, których będę autorem — powiedział Radiu Eska Ignacy Rajca z Astro Centrum.

Astro Centrum w Chełmcu dysponuje profesjonalnymi teleskopami, które umożliwiają bardzo precyzyjne namierzanie oraz podążanie za obiektami, także ich obserwację. Spotkania odbywać się będą w środy od godziny 19:30 do 21. Oferta skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i licealistów. Zapisać można się pod adresem [email protected].