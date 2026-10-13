92-latek zastrzelił 80-letnią siostrę. Jest wniosek o umorzenie postępowania

Do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wniosek o umorzenie postępowania prowadzonego przeciwko Tadeuszowi S. podejrzanemu o zabójstwo swojej 80-letniej siostry oraz nielegalne posiadanie broni palnej. Jednocześnie prokurator zawnioskował o zastosowanie wobec mężczyzny środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym.

Prokurator po przeprowadzeniu śledztwa wystąpił do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z wnioskiem o umorzenie postępowania karnego prowadzonego wobec 92-letniego mężczyzny podejrzanego o zabójstwo swojej 80-letniej siostry, a także o nielegalne posiadanie broni. W tej sprawie prokurator wystąpił również o zastosowanie wobec mężczyzny środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym. W toku prowadzonego śledztwa uzyskano opinie biegłych psychiatrów, a także biegłego psychologa, z której wynika, że w chwili popełnienia zarzucanych mu przestępstw mężczyzna miał zniesioną zdolność do rozpoznania znaczenia swoich czynów i pokierowania swoim postępowaniem. Biegli ponadto wskazali, że z uwagi na chorobę podejrzanego istnieje w przyszłości realna obawa, że mógłby po raz kolejny popełnić czyn podobny do tego, który mu zarzucono – mówi Justyna Rataj Mykietyn, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

W trakcie śledztwa ustalono, że rodzeństwo było ze sobą skonfliktowane. Podłożem były wzajemne pretensje na tle dokonywanych rozporządzeń z majątku rodzinnego. 92-latek nie miał również pozwolenia na posiadanie broni palnej.