92-latek zastrzelił 80-letnią siostrę. Jest wniosek o umorzenie postępowania

Michał Rejduch
2026-10-13 8:30

Jest wniosek prokuratury o umorzenie postępowania w sprawie zabójstwa 80-latki w Ropie pod Gorlicami. Zbrodni dokonał jej 92-letni brat. Do tragedii doszło w grudniu zeszłego roku. Prokuratura nie chce więzienia, ale wnioskuje o umieszczenie mężczyzny w zakładzie zamkniętym.

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu
Autor: Michał Rejduch

Do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wniosek o umorzenie postępowania prowadzonego przeciwko Tadeuszowi S. podejrzanemu o zabójstwo swojej 80-letniej siostry oraz nielegalne posiadanie broni palnej. Jednocześnie prokurator zawnioskował o zastosowanie wobec mężczyzny środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym.

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Prokurator po przeprowadzeniu śledztwa wystąpił do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z wnioskiem o umorzenie postępowania karnego prowadzonego wobec 92-letniego mężczyzny podejrzanego o zabójstwo swojej 80-letniej siostry, a także o nielegalne posiadanie broni. W tej sprawie prokurator wystąpił również o zastosowanie wobec mężczyzny środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym. W toku prowadzonego śledztwa uzyskano opinie biegłych psychiatrów, a także biegłego psychologa, z której wynika, że w chwili popełnienia zarzucanych mu przestępstw mężczyzna miał zniesioną zdolność do rozpoznania znaczenia swoich czynów i pokierowania swoim postępowaniem. Biegli ponadto wskazali, że z uwagi na chorobę podejrzanego istnieje w przyszłości realna obawa, że mógłby po raz kolejny popełnić czyn podobny do tego, który mu zarzucono – mówi Justyna Rataj Mykietyn, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

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W trakcie śledztwa ustalono, że rodzeństwo było ze sobą skonfliktowane. Podłożem były wzajemne pretensje na tle dokonywanych rozporządzeń z majątku rodzinnego. 92-latek nie miał również pozwolenia na posiadanie broni palnej.

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