Czy w Małopolskich szkołach jest bezpiecznie? Za nami spotkanie wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego zwołano po ostatnich atakach nożowników, do których doszło w całej Polsce. Na spotkaniu, które zorganizował wojewoda małopolski pojawili się między innymi policjanci, przedstawiciele kuratorium oświaty, samorządów, a także dyrektorzy małopolskich szkół.

Na terenie Małopolski w ostatnich dniach mieliśmy kilka przypadków zgłoszeń dotyczących poczucia zagrożenia wśród uczniów. Każde z tych zgłoszeń zostało potraktowane bardzo poważnie. Tylko w miniony piątek skontrolowano 5,5 tysiąca szkół w Małopolsce – mówi wojewoda Krzysztof

Posłuchaj inspektora Adam Bukańskiego komendanta miejskiego policji w Nowym Sączu.

W ostatnich dniach służby w Małopolsce dostały też kilkadziesiąt zgłoszeń, które dotyczyły zagrożenia bezpieczeństwa w szkołach. Każde zgłoszenie było sprawdzone. W sumie w naszym regionie policjanci zatrzymali 9 osób nieletnich. Te sprawy będą skierowane do sądów rodzinnych. Pozostałe zgłoszenia zakończyły się interwencjami. Te przypadki również będą dokładnie sprawdzane i wyjaśniane.

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Chciałbym zaapelować przede wszystkim do rodziców. Młodzież ma dziś różne pomysły, ale to naszym zadaniem nas – dorosłych – jest wskazywanie, gdzie przebiega granica żartu i z jakich tematów nie należy żartować, zwłaszcza dotyczących śmierci człowieka. Naszym zadaniem jest uświadamianie młodych ludzi – dodaje wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar

Mówi Wojciech Tyrkiel komendant straży miejskiej w Nowym Sączu

W całym kraju policja skontrolowała już 80 tysięcy szkół i zatrzymała 135 osób. Działania nadal są kontynuowane. Nie tylko w szkołach, ale też w sieci, która przez całą dobę jest monitorowana. Służby reagują na każde zgłoszenie.

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