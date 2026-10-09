Nowy Sącz jest miastem kwiatów i zieleni. Pokazał to konkurs, który organizuje miasto

Do konkursu można było zgłaszać się do 31 lipca. Trzeba było wypełnić specjalny wniosek i załączyć kilka zdjęć, które pokazywały jak nasz ogród, balkon czy teren zielony wygląda. Do wyboru były cztery kategorie. To ogrody przydomowe, balkony, tereny zielone jednostek organizacyjnych oraz ogrody na terenach rodzinnych ogrodów działkowych.

W tym roku do konkursu zgłosiło się prawie 80 osób. Przesłane zgłoszenia oceniła specjalna komisja, której szefem była wiceprezydent Nowego Sącza Bożena Borkowska. Wiadomo, że wybór zwycięzców nie był łatwy.

Wybór okazał się bardzo trudny ze względu na dużą różnorodność oraz bardzo wysoki poziom zgłaszanych ogrodów przydomowych, ogrodów działkowych, balkonów i terenów zielonych. Jury oceniało estetykę, bogactwo gatunków oraz wkład pracy. Wszystkie nagrodzone projekty charakteryzowały się oryginalnością oraz dbałością o szczegóły i wyróżniały się ze względu na kompozycję i ciekawe elementy architektury - mówi wiceprezydent Nowego Sącza Bożena Borkowska

Posłuchaj miejskich ogrodników i wiceprezydent Nowego Sącza Bożeny Borkowskiej

W kategorii ogrodów przydomowych pierwsze miejsce zajęła Renata Polańska, drugie Bronisława i Czesław Włodarczyk, a trzecie Krzysztof Gozdecki. W kategorii balkonów przyznano jedną nagrodę. Za wyjątkową aranżację balkonu nagrodzono Łukasza Obrzuta. W kategorii ogrodów na terenach rodzinnych ogrodów działkowych pierwsze miejsce zdobył Józef Waligóra, drugie Kinga i Przemysław Radom, a trzecie Iwona Różycka. Natomiast w kategorii tereny zielone jednostek organizacyjnych pierwsze miejsce przypadło parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, a drugie szkole podstawowej numer 6.

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Wszyscy uczestnicy konkursu dostali nagrody rzeczowe, a laureaci oraz osoby wyróżnione dodatkowo nagrody pieniężne. Konkurs pod hasłem Nowy Sącz Miastem Kwiatów i Zieleni w mieście jest organizowany już od prawie 30 lat.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]