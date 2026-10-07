Jest kolejna filia wydziału komunikacji i transportu. Tym razem w Podegrodziu

Dariusz Ryś
2026-10-07 14:36

W regionie ruszył kolejny punkt wydziału komunikacji i transportu starostwa powiatowego w Nowym Sączu. Tym razem w gminie Podegrodzie. Dzięki temu okoliczni mieszkańcy sprawy związane na przykład z rejestracją samochodu będą mogli załatwiać na miejscu. Bez wyjeżdżania do Nowego Sącza.

Czerwona tablica informacyjna filii wydziału komunikacji w Podegrodziu. O szczegółach przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: Darek Ryś

Jeszcze do niedawna wydział komunikacji i transportu starostwa powiatowego w Nowym Sączu był jednym z najbardziej obleganych w całym urzędzie. Długie kolejki na korytarzu ustawiały się już wcześnie rano. W dzień też nie było lepiej.

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Dziś takiego problemu już nie ma, bo w regionie zaczęły powstawać lokalne filie tego właśnie wydziału. Do już istniejących punktów teraz dołączył kolejny. Tym razem w Podegrodziu. Filię znajdziemy pod adresem Podegrodzie 525, w budynku w którym  mieści się Muzeum Lachów Sądeckich. 

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Władze powiatu liczą, że z punktu w Podegrodziu będą korzystać nie tylko mieszkańcy tej gminy, ale też okolicznych miejscowości. Między innymi z gminy Łącko, Stary Sącz czy Chełmiec. Filia w Podegrodziu działa od poniedziałku do piątku od godziny 07:30 do godziny 14:30.

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Jest to już piąta filia nowosądeckiego starostwa powiatowego w regionie. Podobne działają już w Grybowie, Starym Sączu, Krynicy i Łososinie Dolnej.  W części z tych punktów można też załatwić niektóre sprawy związane z geodezją.  

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Warto też przypomnieć, że mieszkańcy regionu sądeckiego do swojej dyspozycji mają też dwa urzędomaty, w których można odbierać dokumenty wydawane przez wydział komunikacji i transportu. Takie urządzenia działają 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.  Są w Starym i Nowym Sączu. 

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!

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