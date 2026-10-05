Rusza remont ronda w Brzesku. Będą utrudnienia

Roboty na rondzie w Brzesku ruszają we wtorek rano. Chodzi o rondo, które znajduje się na skrzyżowaniu ulicy Popiełuszki i ulicy Mickiewicza. Przy tej okazji odnowiony będzie też około 400 metrowy kawałek trasy krajowej numer 94 z jednej i drugiej strony ronda.

Polecany artykuł: Zaczyna się remont ulicy Pieczkowskiego w Nowym Sączu

W planie jest wymiana dwóch warstw nawierzchni, wiążącej i ścieralnej, a także poprawa krawężników i odwodnienia. Poza samym rondem wyremontujemy również dojazdy do ronda. Będzie to 200 metrowy kawałek trasy w kierunku Krakowa i 200 metrowy odcinek w kierunku Tarnowa - mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA

Mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA

Takie prace oznaczają utrudnienia dla kierowców, bo na czas remontu ronda zamknięty będzie przejazd drogą krajową numer 94 mniej więcej od szpitala do remontowanego ronda. Objazd będzie wyznaczony przez zachodnią obwodnicę Brzeska do Okocimia, a następnie ulicą Cesarski Gościniec i ulicą Mickiewicza do drogi krajowej numer 94. Od strony ulicy Kościuszki będzie możliwość dojazdu do punktów handlowo-usługowych i stacji paliw.

Co wydarzyło się wcześniej? Historyczny quiz, który miesza w głowie Pytanie 1 z 10 Co wydarzyło się wcześniej? Chrzest Polski Bitwa pod Hastings Następne pytanie

Natomiast na drodze krajowej numer 94 od remontowanego ronda w kierunku Tarnowa samochody będą puszczane wahadłowo. Ruchem będą sterować ręcznie pracownicy budowy.

Drogowcy zaganiają, ze prace na samym rondzie będą wykonywane głównie w nocy. Cały remont potrwa 3 tygodnie.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!