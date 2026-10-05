Zaczyna się remont ulicy Pieczkowskiego w Nowym Sączu

Władze miasta na początku września podpisały umowę z firmą, która wykona remont ulicy Pieczkowskiego w Nowym Sączu. Pełni ona funkcję obwodnicy miasta i jest w fatalnym stanie. To będzie pierwszy taki remont od lat. Wymieniony zostanie tam asfalt na całej długości ulicy od skrzyżowania z Nowowiśnicką do skrzyżowania z ulicą Barską. Powstanie też nowe odwodnienie, krawężniki, a w otoczeniu ulicy pojawia się nowe nasadzenia.

Remont będzie na całym odcinku ulicy Pieczkowskiego, czyli od mostu na ulicy Barskiej do ulicy Nowochruślickiej. Docelowo na styku z ulicą Nowochruślicką będzie wbudowane rondo, jeszcze nie w tym etapie, ale już jest złożony wniosek do wojewody o pozwolenie na budowę obwodnicy wschodniej – mówi prezydent Ludomir Handzel.

Dla kierowców wytyczono objazd ulicami: Barską i Sucharskiego. Prace potrwają do końca roku.